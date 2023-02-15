Москва, 15 февраля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала аннулирование долгосрочного вида на жительство в Эстонии Сергея Чаулина, которого обвинили в «распространении враждебной пропаганды».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM «Бессмертный полк»

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По мнению дипломата, эстонцев прежде всего раздражал факт, что Чаулин занимался организацией и проведением шествий «Бессмертного полка» в Эстонии. Это и стало главной причиной произошедшего.

«Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в «демократической» Эстонии», — сказала Захарова.

Она добавила, что националистические круги много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий 20 века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников.

У Чаулина не было эстонского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии лишили вида на жительство лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе», организатора акций «Бессмертный полк» Сергея Чаулина.