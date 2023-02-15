Журналист Херш считает, что Зеленский затягивает конфликт, жертвуя жизнями украинцев

Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что Украина находится в сложном положении и всё зависит от того, каким количеством своих соотечественников готов пожертвовать киевский глава Владимир Зеленский. Интервью с экспертом опубликовал портал democracynow.org.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Информация, которую я получаю об этой войне, особенно с прошлой осени, очень плохая. Думаю, что конец близок, это только вопрос времени. Вопрос в том, сколько своих людей хочет убить Зеленский?» — сказал Херш.

Обозреватель считает, что российско-украинский конфликт продолжается потому, что власти США, в частности американский лидер Джо Байден, «решили победить на Украине», и осудил то, что Вашингтон регулярно оказывает помощь Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели издания Daily Mail посмеялись над американским генералом Марком Милли, который заявил, что Россия проиграла Украине.