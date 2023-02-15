Политик из Италии Вальдегамбери рассказал, что думают жители страны о президенте Украины Зеленском

Рим, , 23:02 — REGNUM В резких словах, которыми охарактеризовал действия украинского президента Владимира Зеленского бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, отражено мнение большинства итальянцев. Такую точку зрения высказал член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери, сообщило РИА Новости.

Итальянцы aldofilippini

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«Берлускони высказал то, что большинство итальянцев думают о Зеленском. В соответствии с результатами опросов, итальянцы против войны и поставок оружия», — заявил Вальдегамбери.

Он подчеркнул, что многие жители Италии поддержали Берлускони, который сказал о том, что Зеленский мог бы предотвратить конфликт, и для этого ему «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса».

Вальдегамбери также подчеркнул, что не видит дипломатического участия представителей западных стран в разрешении конфликта, и сделал вывод о фактическом отказе Европы выступить в роли медиатора в противостоянии между Киевом и Москвой. Политик уверен, что страны ЕС заплатят за это.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подверг президента Украины Владимира Зеленского резкой критике. Он возложил на него ответственность за боевые действия.