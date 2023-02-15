Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы возле Филиппин

Миага, , 22:48 — REGNUM В прибережной зоне Филиппин произошло землетрясение. Сейсмическая активность зафиксирована 15 февраля недалеко от острова Лусон, который является самым населённым в стране. О подземных толчках сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение

Читайте также: Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 31 тысячу

Землетрясение произошло в 18:10 по местному времени (21:10 по мск). Толчки были на глубине 20 метров. Расстояния от ближайшего филиппинского города Миага до места сейсмической активности составило 11 км.

Магнитуда землетрясения оценена в 6,1. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сильные землетрясения произошли в Турции и Сирии. В общей сложности из-за подземных толчков в этих странах погибли более 41,2 тыс. человек.