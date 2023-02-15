Херш: взрывчатку под «Северными потоками» установили на глубине 260 метров
Вашингтон, 15 февраля 2023, 22:39 — REGNUM Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях.
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На подводной лодке была установлена декомпрессионная камера. Водолазы заранее тренировались подгружаться на глубину. Для закладывания взрывчатки было выбрано самое мелкое место в Балтийском море, где проходил трубопровод. Подводники погружались на глубину 260 футов (79 метров).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о том, что власти США приняли решение взорвать «Северные потоки», поскольку опасались, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа по этому маршруту.