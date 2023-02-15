Депутат Картаполов: послание Путина не повлияет на повестку заседания ГД РФ
Москва, 15 февраля 2023, 22:28 — REGNUM Госдума не планирует принимать на ближайшем заседании решения, связанные с заявлениями президента России Владимира Путина во время послания Федеральному Собранию 21 февраля. В том числе речь не идёт о рассмотрении законопроектов в военной сфере, которые «могли бы взволновать общество», заявил глава комитета Госудмы РФ по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») РБК.
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Он предположил, что в послании президент вряд ли объявит о новой мобилизации или даст другие важные распоряжения по спецоперации, которые будет необходимо вынести на рассмотрение в ходе ближайшего заседания Госдумы РФ. Свою позицию Картаполов аргументировал тем, что заседание нижней палаты российского парламента плановое, и было назначено на 22 февраля ранее. Повестка встречи уже утверждена, и в течение дня внести в неё что-либо будет уже невозможно, отметил депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, с посланием к Совету Федерации РФ Владимир Путин обратится 21 февраля. Ранее заседание Госдумы РФ было запланировано на этот же день, но было перенесено на сутки позже.