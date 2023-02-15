Центробанк разрешил кредитным организациям не ухудшать оценку кредитов участникам спецоперации

Москва, , 22:23 — REGNUM Центробанк РФ до конца 2024 года разрешил кредитным организациям не ухудшать оценку финансового положения или качества займов военнослужащих и членов их семей на время действия кредитных каникул. Об этом сообщается на сайте регулятора. Аналогичное право дано банкам и в отношении мобилизованных предпринимателей.

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Отмечается, что при классификации кредитов, которые получили мобилизованные или члены их семей до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств (участие в СВО) и по 31 декабря 2023 года, по 31 января 2024 года может быть принято решение о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заёмщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, которым предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц в новых регионах России до 1 января 2026 года, внесло в Госдуму правительство РФ.