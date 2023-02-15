США не откажутся от передачи Киеву замороженных российских активов

Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Соединенные Штаты Америки продолжат изымать российские активы для передачи Украине конфискованных средств, сообщила 15 февраля директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.

Здание Капитолия в Вашингтоне © Дмитрий Паршин/РИА Новости

По её словам, Вашингтон пытается понять, как лучше использовать российские средства и «передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время».

Также Рэнд рассказала о планах США направить на поддержание дееспособности Украины 9,9 миллиарда долларов. Прямая помощь, оказанная в этом вопросе ранее, оценивается в 13 миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам британского депутата от оппозиционной Лейбористской партии Криса Брайанта, страны Запада заморозили своими санкциями активы Центробанка России на сумму около 350 млрд долларов.