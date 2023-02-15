В США готовы продолжать изымать российские активы для передачи Украине
США не откажутся от передачи Киеву замороженных российских активов
Вашингтон, 15 февраля, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки продолжат изымать российские активы для передачи Украине конфискованных средств, сообщила 15 февраля директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.
По её словам, Вашингтон пытается понять, как лучше использовать российские средства и «передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время».
Также Рэнд рассказала о планах США направить на поддержание дееспособности Украины 9,9 миллиарда долларов. Прямая помощь, оказанная в этом вопросе ранее, оценивается в 13 миллиардов долларов.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам британского депутата от оппозиционной Лейбористской партии Криса Брайанта, страны Запада заморозили своими санкциями активы Центробанка России на сумму около 350 млрд долларов.