В Госдепе заявили о новом пакете помощи Украине на 9,9 млрд долларов

Вашингтон, , 21:45 — REGNUM США планируют предоставить Украине еще один пакет помощи объемом 9,9 млрд долларов, заявили 15 февраля в Госдепе.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что США выделят Украине 10 млрд долларов прямой бюджетной поддержки и введут «санкции против Кремля».

Как сообщалось ранее, 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные партнёры обсуждают синхронизацию поставок вооружения и интеграцию подготовки личного состава ВСУ.

Запад должен обеспечить ВСУ возможность провести весной 2023 года контрнаступление, отметил также Остин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, в свою очередь, ранее заявила, что для поддержки экономики Украины в 2023 году необходимо от 40 до 48 млрд долларов.