Минобороны Венгрии: в странах НАТО согласны увеличить оборонные расходы выше 2% ВВП

Будапешт, , 21:40 — REGNUM Некоторые члены НАТО летом могут решить увеличить оборонные расходы свыше запланированных к 2024 году 2% ВВП, заявил 15 февраля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

Учения НАТО © Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также он отметил, что на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе обсуждалось укрепление восточного крыла альянса.

Венгрия снова «демонстрирует отличные результаты, поскольку из четырёх новых боевых групп, созданных на восточном фланге, венгерская первой достигла полной боеспособности», утверждает Салаи-Бобровницки.

При этом Венгрия, по его словам, настаивает на проведении мирных переговоров и продолжает противодействовать любым шагам, ведущим к дальнейшей эскалации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Венгрии отмечал, что власти страны в 2023 году увеличат расходы на оборону до уровня 2% ВВП, а с 2027 года Будапешт будет реализовывать программу развития «мощных, дееспособных, инновационных и высокотехнологичных вооружённых сил» по стандартам НАТО.

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