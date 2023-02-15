Российские хакеры признались в организации сбоя работы авиаперевозчика Lufthansa

Берлин, , 21:29 — REGNUM Лидер российских хакеров из KillNet назвал сбой в работе немецкого авиаперевозчика Lufthansa ответом на решение передать танки Украине, пишет 15 февраля «Газета. Ru».

Самолеты авиакомпании Lufthansa © Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В материалах издания говорится, что хакер сравнил DDoS-атаки «с опытом над крысами, который прошёл успешно». Теперь в России знают, как нарушить работу любого аэропорта по всему миру, добавил он.

«Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью трёх миллионов запросов жирненьких пакетов данных в секунду. Кто ещё хочет поставить оружие Украине?» — интересуется хакер.

Напомним, 15 февраля стало известно о нарушениях в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые повлекли за собой массовую отмену рейсов в Германии.

Кроме компании Lufthansa с невозможностью регистрировать на рейсы и посадку, сканировать коды на чемоданах столкнулись дочерние компании Austrian, Eurowings, Swiss и Brussels.

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