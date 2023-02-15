«Страна»: киевские военные утверждают, что начали использовать воздушные шары раньше России

Киев, , 21:15 — REGNUM Украина начала запускать воздушные шары на территорию России для дезорганизации систем ПВО еще в 2022 году, заявил киевскому изданию «Страна» источник в военных ведомствах Украины.

Работа ЗРК «Бук-МЗ» © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По словам собеседника издания, речь идет об «обычном гелиевом шаре, обмотанном фольгой», и Россия этих объектов сначала «испугалась», а потом взяла ту же тактику на вооружение.

Как сообщалось ранее, о якобы запускаемых Россией на территорию Украины воздушных шарах в Киеве стали говорить после того, как аналогичные объекты появились над территорией США.

Ранее в ВВС Украины утверждали, что сбили один или несколько таких шаров над Днепропетровской областью, позже стали говорить, что знают: объекты запускаются лишь для отвлечения внимания систем ПВО.