Херш: США взорвали «Северные потоки», чтобы Германия не смогла их использовать

Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Власти США приняли решение взорвать «Северные потоки», поскольку опасались, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа по этому маршруту, заявил 15 февраля журналист Сеймур Херш.

Береговые объекты газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмине в Германии © Екатерина Соловьева/РИА Новости

По его словам, президент США Джозеф Байден хотел быть уверенным в том, что Германия «не выйдет из игры» и останется участником противостояния с Россией.

Последствия взрывов будут значительными, причем не только для Европы, где жители стали больше платить за энергоносители, но и для НАТО, из которого может выйти ряд стран, и для США, полагает Херш.

Как сообщалось ранее, Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с появлением распространенной Хершем информации о взрывах «Северных потоков».

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что западные СМИ сделали вид, что не заметили публикации Херша.