Брюссель, 15 февраля, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Благоприятные погодные условия в осенне-зимний период способствовали накоплению больших объёмов природного газа в хранилищах европейских стран, но топливо до этого закупалось по высоким ценам. Теперь его стоимость существенно ниже закупочных цен, сообщает издание Bussines Insider.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Газохранилище в Бельгии

Рыночная стоимость застрявшего в запасах газа обесценивается. Любые продажи его на спотовом рынке будут убыточны, поясняет автор публикации.

«Так, фьючерсы на голландский природный газ упали почти на 28% в этом году до примерно 53 евро, или 57 долларов, за мегаватт-час. Голландские фьючерсы на природный газ также на 85% ниже рекордно высокого уровня августа 2022-го в 349 евро за мегаватт-час», — пишет издание.

По мнению аналитиков, трейдеры ожидают установления более высоких цен на природный газ, чтобы компенсировать собственные прошлогодние затраты. При этом маловероятно полное возмещение расходов, если рынок резко не ужесточится.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2023 года европейские газохранилища были заполнены на 72,09%, что на 20 процентных пунктов выше среднего показателя в это время за последние пять лет, а также на 35 процентных пунктов выше показателя 31 января 2022 года.

Читайте также: Механизм динамической коррекции цен на газ введён в Евросоюзе с 15 февраля