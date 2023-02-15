«Спорт-экспресс»: избежать ампутации конечностей Костомарова было невозможно

Москва, , 20:44 — REGNUM Избежать ампутации конечностей Романа Костомарова было невозможно, поскольку некроз появился еще при нахождении фигуриста на аппарате ИВЛ, передает 15 февраля «Спорт-экспресс» со ссылкой на осведомленный источник.

Роман Костомаров © Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пневмония вызвала многочисленные осложнения, которые вынудили врачей, хотя и не сразу, прибегнуть к хирургическому вмешательству, сообщил источник издания.

Костомарову пришлось ампутировать кисти рук и одну из стоп, другая стопа зачищена, сказано также в публикации.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что после ампутации кистей рук состояние фигуриста резко ухудшилось, он не может дышать самостоятельно.