Politico: венгерский еврокомиссар Вархели назвал депутатов идиотами

Брюссель, , 20:34 — REGNUM В Европарламенте разразился скандал после оскорблений еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели, который назвал депутатов «идиотами». Чиновников не устроили его объяснения, они требуют отставки коллеги, сообщает 15 февраля издание Politico.

Оливер Вархели © ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

Накануне, 14 февраля, в Европарламенте представитель Венгрии в Еврокомиссии отвечал на вопросы по поводу балканских стран — кандидатов в ЕС. Не отключив микрофон, он спросил у своего помощника: «Сколько этих идиотов ещё осталось?»

В среду, 15 февраля, он заявил, что сожалеет о произошедшем, и попросил прощения у коллег за возможное недопонимание.

«Это было связано с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста», ― сказал еврокомиссар.

Депутатов не убедили его слова. Они считают, что у Вархели была возможность извиниться, но он этого не сделал, поэтому должен уйти в отставку.

Уполномоченные службы Европарламента организовали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Австрии Геральд Грош сказал, что Евросоюз превратился в «полезного идиота» для США в рамках ситуации с Украиной.