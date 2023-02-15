Москва, 15 февраля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. В МИД России выступают против выхода страны из ВТО, передает РБК со ссылкой на заявление министерства.

Максим Блинов/РИА Новости МИД России

Данный вопрос обсуждается, поскольку с такой инициативой выступали некоторые депутаты, отметили в МИД.

«ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — сказано в заявлении.

Ранее с инициативой выхода России из ВТО выступали депутаты Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручал профильным комитетам рассмотреть вопрос целесообразности членства России в ВТО и МВФ.