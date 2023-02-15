Reuters: на территории Евросоюза может прекратить вещание RT Arabic

Брюссель, , 20:11 — REGNUM В рамках десятого пакета антироссийских санкций Евросоюз может запретить на своей территории RT Arabic. Об этом говорится в материалах агентства Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Телеканал RT Arabic © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций, который затронет электронику, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения.

Также в Европе изучают возможность продления приостановки лицензий на вещание российских государственных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Совет Европейского союза инициировал отзыв лицензии на вещание у таких российских телеканалов, как НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» и Первый канал. Срок приостановки их действия не назывался.

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