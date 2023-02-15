СМИ: ЕС в рамках новых санкций против России может запретить RT Arabic
Брюссель, 15 февраля 2023, 20:11 — REGNUM В рамках десятого пакета антироссийских санкций Евросоюз может запретить на своей территории RT Arabic. Об этом говорится в материалах агентства Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций, который затронет электронику, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения.
Также в Европе изучают возможность продления приостановки лицензий на вещание российских государственных СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Совет Европейского союза инициировал отзыв лицензии на вещание у таких российских телеканалов, как НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» и Первый канал. Срок приостановки их действия не назывался.
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