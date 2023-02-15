Брюссель, 15 февраля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. На восточном фланге НАТО необходимо создать склады вооружения. Об этом 15 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Анджей Дуда и Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе

«Мы хотели бы, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов вооружения», — сказал Дуда.

По его словам, это нужно, чтобы «на случай нападения» вооружение находилось в распоряжении тех, кто находится на этой территории.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что НАТО рассматривает вопрос создания общих складов вооружения.