«Страна. ua»: подростки в Полтаве сняли видео, в которых танцуют под русские песни

Полтава, Украина, , 20:03 — REGNUM В одном из клубов в украинском городе Полтаве подростки танцевали под русские песни. Об этом сообщает телеграм-канал украинского издания «Страна. ua» со ссылкой на журналиста Константина Андриюка.

Дискотека © Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под «инстасамку», «басту», «моргенштерна», — написал он, уточнив, что события развернулись на «354-й день вторжения». По словам украинца, молодые люди не испытывают чувства стыда за свой поступок.

Он подчеркнул, что некоторые подростки, посещавшие заведение, признались в социальных сетях, что они «устали от войны», а также посоветовали соотечественникам-патриотам «слушать ваньку-встаньку» (русофобская пропагандистская песня киевского режима. — Прим. ИА REGNUM).

Канал также опубликовал видео с подборкой коротких роликов, которые оставили в одной из социальных сетей побывавшие в местном клубе молодые люди. На кадрах авторы записей поют популярные песни на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что жители Украины, считающие, что русский язык — это «язык агрессора», имеют психологические отклонения.