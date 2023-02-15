Вашингтон, 15 февраля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Россия направила запрос на проведение 22 февраля заседания Совета Безопасности ООН в связи с новой информацией о подрыве газопроводов «Северный поток», сообщил 15 февраля первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН

В своём телеграм-канале он написал, что заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что западные СМИ молчат по поводу расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам на «Северных потоках». Дипломат связал это со стремлением западных правительств «держать в узде» СМИ.

Россия призвала ООН провести расследование, добавил Лавров.