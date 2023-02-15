Рогов: на запорожском направлении число бойцов ВСУ увеличилось на пять тысяч человек

Мелитополь, , 19:41 — REGNUM На запорожском направлении число бойцов ВСУ за последние дни увеличилось на пять тысяч человек, заявил 15 февраля в эфире «Радио России» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военнослужащие МО РФ производят перезарядку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на запорожском направлении © Егений Биятов/РИА Новости

Ранее численность группировки ВСУ на этом направлении составляла около 20 тысяч человек, отметил он.

Линия боевого соприкосновения при этом остается стабильной, добавил Рогов.

Ранее 15 февраля в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении за минувшие сутки около 60 солдат ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.