Рогов рассказал о наращивании контингента ВСУ на запорожском направлении
Мелитополь, 15 февраля 2023, 19:41 — REGNUM На запорожском направлении число бойцов ВСУ за последние дни увеличилось на пять тысяч человек, заявил 15 февраля в эфире «Радио России» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее численность группировки ВСУ на этом направлении составляла около 20 тысяч человек, отметил он.
Линия боевого соприкосновения при этом остается стабильной, добавил Рогов.
Ранее 15 февраля в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении за минувшие сутки около 60 солдат ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.