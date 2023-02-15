Мелитополь, 15 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. На запорожском направлении число бойцов ВСУ за последние дни увеличилось на пять тысяч человек, заявил 15 февраля в эфире «Радио России» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Егений Биятов/РИА Новости Военнослужащие МО РФ производят перезарядку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на запорожском направлении

Ранее численность группировки ВСУ на этом направлении составляла около 20 тысяч человек, отметил он.

Линия боевого соприкосновения при этом остается стабильной, добавил Рогов.

Ранее 15 февраля в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении за минувшие сутки около 60 солдат ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.