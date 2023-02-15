Москва, 15 февраля, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Министерство финансов России разрабатывает вместе с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство страны прорабатывает вопрос выплаты однократного добровольного взноса. По его словам, речь идёт о крупных предприятиях.

«В какой форме этот платеж будет сделан — надо обсудить с бизнесом, и будем выходить на консолидированную позицию», — сказал он, уточнив, что изменения в действующих налогах не предвидятся.

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Он сообщил о необходимости определения размера платежа и формы, по которой будет реализован платёж.

«Пока мы еще даже не определились с тем, как он будет считаться и с его размером», — пояснил Сазанов.

По мнению представителя Министерства финансов, для бизнеса будет лучше, если платёж станет обязательным. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсудить с представителями бизнеса.

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