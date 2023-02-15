Путин поддержал предложение об эксперименте с цифровым паспортом
Москва, 15 февраля 2023, 19:37 — REGNUM Предложение главы Минцифры РФ Максута Шадаева о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения поддержал президент России Владимир Путин.
В ходе совещания президента с членами правительства, которое прошло 15 февраля, Шадаев предложил дать поручение об определении случаев использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.
«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», — сказал Путин, отметив, что такие сервисы востребованы, поэтому необходимо ускорить их внедрение.
По словам Шадаева, документ должен быть готов до 1 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, Шадаев заявил, что смартфон может заменить жителям России ряд документов в бытовых вопросах, в том числе при покупке алкоголя.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минцифры: смартфон сможет заменить некоторые документы