Москва, 15 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Предложение главы Минцифры РФ Максута Шадаева о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения поддержал президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства

В ходе совещания президента с членами правительства, которое прошло 15 февраля, Шадаев предложил дать поручение об определении случаев использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», — сказал Путин, отметив, что такие сервисы востребованы, поэтому необходимо ускорить их внедрение.

По словам Шадаева, документ должен быть готов до 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Шадаев заявил, что смартфон может заменить жителям России ряд документов в бытовых вопросах, в том числе при покупке алкоголя.