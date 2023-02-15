Дуда: НАТО передаст Украине достаточное количество танков

Брюссель, , 19:42 — REGNUM Члены Североатлантического альянса планируют передать для ВСУ несколько танковых бригад, сообщил 15 февраля президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда © Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом польский лидер напомнил, что Великобритания, Канада и Польша уже поставили танки Киеву.

Он заявил о желании союзников передать ВСУ минимум танковую бригаду, при этом выразив надежду на формирование нескольких таких бригад.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус объявил, вопреки более ранним обещаниям, что группа поставляющих танки Украине стран сможет отправить Киеву только половину батальона танков Leopard.

«Будет поставлена половина батальона Leopard 2 A6 и один батальон A4. И к этому прибавится до начала 2024 года свыше 120 Leopard 1 A5, которые я прошу не недооценивать», ― сказал Писториус.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает принятое решение о поставках Киеву танков поздним.

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