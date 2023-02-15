Москва, 15 февраля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Специальные социальные выплаты получили почти полмиллиона медработников России, заявил 15 февраля на церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах глава Минздрава Михаил Мурашко.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

Он поблагодарил президента Владимира Путина за выплаты работникам первичного звена, отметив, что это послужит улучшению ситуации с укомплектованностью этого звена.

Собственные меры поддержки применяют и власти ряда регионов страны, отметил также министр.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти регионов проследить, чтобы медицинские работники получали в новом году зарплаты с учётом индексаций.