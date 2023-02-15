В ЕС рассматривают возможность проведения совместных закупок газа

Брюссель, , 19:21 — REGNUM Евросоюз готов к совместным закупкам газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил 15 февраля вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Танкер-газовоз © Сергей Красноухов/ТАСС

Он сказал, что много слышит о долгосрочных контрактах, ЕК такую возможность не исключает.

«Мы хотим выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения хранилищ. Я говорю о середине апреля», ― сказал вице-президент ЕК.

Напомним, 2 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Украине поучаствовать в системе совместных закупок газа Евросоюза.

По мнению экспертов, ЕС пытается создать антирыночную структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ЕС разработали правила о совместной закупке и хранении газа всеми странами — членами союза. По расчету Брюсселя, это сделает ситуацию более прогнозируемой и станет препятствием для «спекулянтов».