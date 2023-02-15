Путин запросил у Котякова доклад о проиндексированных социальных выплатах

Ново-Огарево, Московская область, , 19:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин запросил у министра труда Антона Котякова доклад о работе по выплате проиндексированных социальных выплат. С данной просьбой российский лидер обратился 15 февраля в ходе совещания с членами правительства.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Хотел бы обратиться к Антону Олеговичу Котякову с просьбой рассказать о том, как идет работа по социальным выплатам», — сказал он.

Президент отметил, что увеличение выплат коснулось 16 миллионов человек.

В январе в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты сообщили, что более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля на 11,9%, что соответствует уровню инфляции за 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе и США российские СМИ подвергались преследованиям задолго до начала специальной военной операции на Украине.