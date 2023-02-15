Путин: проблема с очередями в российских поликлиниках не устранена

Москва, , 19:01 — REGNUM В российских медучреждениях остаётся нерешённой проблема с очередями, отметил 15 февраля президент России Владимир Путин.

Пациенты в ожидании приема врача © Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава государства в режиме видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения. После доклада о реконструкции медучреждения в Кабардино-Балкарии Путин поинтересовался организацией работы во избежание проблемы очередей, которая в России ещё не изжита.

Сотрудница городской детской поликлиники №1 республиканского детского многопрофильного центра рассказала президенту об электронной предварительной записи, позволяющей разделить потоки пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, а результата необходимо достичь в ускоренном темпе.

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