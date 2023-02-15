Страна. ua: депутат Рады рассталась с Саакашвили, узнав, что он записал имущество на мать

Киев, , 18:56 — REGNUM Депутат Верховной рады Лиза Ясько прекратила отношения с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что всё имущество он записал на мать. Об этом 15 февраля сообщает украинское издание «Страна».

Лиза Ясько © Volodymyr Tarasov/Ukrinform/Zuma/TASS

«Отношения Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ареста Саакашвили в Грузии Ясько летала к нему в Тбилиси, но потом «заметно поубавила свой пыл». Она уже в течение года не поддерживает с ним связь.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Его обвиняют в многочисленных преступлениях, он проходит по нескольким уголовным делам.