Над Киевом сбили неопознанные воздушные шары
Киев, 15 февраля 2023, 18:41 — REGNUM Над Киевом 15 февраля было обнаружено шесть неопознанных воздушных шаров, сообщили в военно-гражданской администрации города.
«Большую часть» объектов сбила система ПВО, добавили представители администрации.
На объектах могло находиться разведывательное оборудование, окончательные выводы будут сделаны после изучения обломков, добавили в ВГА.
Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что якобы запускаемые Россией воздушные шары сами по себе не несут никакой угрозы и появляются над территорией Украины лишь для отвлечения сил ПВО.