Киев, 15 февраля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Над Киевом 15 февраля было обнаружено шесть неопознанных воздушных шаров, сообщили в военно-гражданской администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

«Большую часть» объектов сбила система ПВО, добавили представители администрации.

На объектах могло находиться разведывательное оборудование, окончательные выводы будут сделаны после изучения обломков, добавили в ВГА.

Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что якобы запускаемые Россией воздушные шары сами по себе не несут никакой угрозы и появляются над территорией Украины лишь для отвлечения сил ПВО.