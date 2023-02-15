Швейцария присоединилась к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть

Берн, , 18:41 — REGNUM Власти Швейцарии присоединились к потолку цен на российскую нефть, установленному Евросоюзом. Об этом 15 февраля сообщило правительство страны.

Добыча нефти в России © Максим Богодвид/РИА Новости

«Федеральный совет 15 февраля адаптировал введённые против России санкции, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, поддержав решения, одобренные ЕС», — говорится в сообщении.

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Согласно решению, транспортировка мазута российского происхождения и оказание посреднических услуг разрешены только при цене не более $45, а для бензина и дизельного топлива предельная цена установлена на уровне в $100.

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