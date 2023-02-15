Во Франции более миллиона человек проголосовали против пенсионной реформы
Париж, 15 февраля 2023, 18:42 — REGNUM Петиция против пенсионной реформы во Франции собрала более миллиона подписей, сообщили 15 февраля национальные СМИ.
Межпрофсоюзная петиция была запущена 11 января. Всё больше французов не поддерживают решение властей повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, отметили авторы.
Напомним, по всей Франции проходят акции протеста против пенсионной реформы. Профсоюзные организации призывают провести пятую по счету национальную забастовку 7 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что отсрочка выхода на пенсию «не подлежит обсуждению».