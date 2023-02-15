Глава Пентагона Остин: Киев сможет перехватить инициативу за счет оружия Запада

Брюссель, , 18:41 — REGNUM В Вашингтоне считают, что с помощью западных поставок ВСУ смогут перехватить инициативу на поле боя. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран Североатлантического альянса.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении», — сказал глава Пентагона.

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Остин напомнил, что западные страны решили поставить киевскому режиму боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker, танки Leopard 2, минометы и другие вооружения. По его мнению, данная техника обеспечит Киев военным потенциалом и окажет положительное влияние на контрнаступление ВСУ, запланированное на весну.

Министр подчеркнул, что союзники стараются дать украинским военным не просто «платформы», а новые «возможности».

Ранее Остин сообщил, что страны НАТО не втянутся в конфликт с Россией, но будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Киева в конфликте с Россией.