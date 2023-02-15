Смертность в России снизилась на 22%
Москва, 15 февраля 2023, 18:30 — REGNUM По итогам 2022 года смертность в России снизилась на 22%, сообщила 15 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.
Ожидаемая продолжительность жизни, в свою очередь, увеличилась на 2,5 года, достигнув показателя в 72,6 года.
К докоронавирусным показателям Россия может вернуться уже в 2023 году, добавила Голикова.
В декабре 2022 года Голикова сообщала, что показатели смертности в России возвращаются к докоронавирусному уровню, за первые 9 месяцев 2022 года они снизились на 19%.