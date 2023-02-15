Dziennik Gazeta Prawna: Зеленский и Байден могут встретиться в Польше

Варшава, , 18:21 — REGNUM В Польше может пройти встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Об этом 15 февраля сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский и Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если ничего необычного не произойдёт, то в ближайшее время Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произойдёт, скорее всего, в то время, когда в Польшу приедет и Байден.

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