Отец нападающего сборной России Александра Овечкина умер на 72-м году жизни

Москва, , 18:12 — REGNUM Отец Александра Овечкина Михаил скончался 15 февраля на 72-м году жизни, сообщил хоккеист.

Александр Овечкин (сс) s.yume

Овечкин поблагодарил всех, кто поддерживает его семью, и попросил не беспокоить «в столь тяжелое для нас время».

Как сообщалось ранее, Михаил Овечкин был госпитализирован из-за обострения хронического заболевания.

Александр Овечкин 14 февраля улетел из Вашингтона, где он выступает за местный клуб НХЛ, в Москву. Тренеры и коллеги хоккеиста выразили ему свою поддержку.