Москва, 15 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Отец Александра Овечкина Михаил скончался 15 февраля на 72-м году жизни, сообщил хоккеист.

(сс) s.yume Александр Овечкин

Овечкин поблагодарил всех, кто поддерживает его семью, и попросил не беспокоить «в столь тяжелое для нас время».

Как сообщалось ранее, Михаил Овечкин был госпитализирован из-за обострения хронического заболевания.

Александр Овечкин 14 февраля улетел из Вашингтона, где он выступает за местный клуб НХЛ, в Москву. Тренеры и коллеги хоккеиста выразили ему свою поддержку.