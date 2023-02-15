Эр-Рияд, 15 февраля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Саудовская Аравия планирует построить временные дома для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом заявил 15 февраля глава Центра гуманитарной помощи и поддержки имени короля Салмана Абдулла бин Абдель Азиз аль-Рабиа.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023

Власти королевства, пояснил он, рассматривают возможность строительства 3 тыс. временных жилищ в районах, пострадавших от землетрясения.

«Мы продолжим помогать пострадавшим от землетрясения… в течение недель и, возможно, месяцев из-за большого масштаба трагедии», — сказал аль-Рабиа телеканалу «Аль-Эхбария».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Саудовская Аравия направила в Турцию семь самолётов со спасательной техникой и гуманитарной помощью. На самолётах прибыли 95 спасателей и 55 медиков.