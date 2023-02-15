Москва, 15 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, что в нашей стране традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение. Таким образом глава государства приветствовал участников торжественного вечера, посвящённого Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Кавашкин Борис Возвращение советских войск из Афганистана

В обращении, опубликованном 15 февраля на сайте Кремля, российский лидер назвал 15 февраля 1989 года «незабываемой датой» для всей России. По его мнению, тысячи соотечественников с честью выполняли свой долг, проявляли высочайшие профессиональные и личные качества, а также прославились стойкостью и отвагой, милосердием и благородством».

Путин добавил, что память о героях и товарищах, не вернувшихся к своим семьям, навсегда сохранится в сердцах.

Читайте также: Путин: многое предстоит сделать для повышения качества медицинской помощи

«Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение», — сказал он, акцентировав внимание на том, что в настоящее время российские военные сражаются с неонацистами и защищают страну.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что С сентября 2022 года власти Швеции и Дании не дают ответа на официальные письма премьер-министра России Михаила Мишустина по диверсии на «Северных потоках».