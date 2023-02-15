Энгельс, Саратовская область, 15 февраля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В городе Энгельсе Саратовской области задержан гражданин Украины по подозрению в дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом 15 февраля сообщил Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.

Цитата из видео. УФСБ России по Саратовской области Задержание гражданина Украины по подозрению в дискредитации Вооружённых сил РФ

«Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с февраля по декабрь 2022 года подозреваемый, находясь на территории города Энгельса, публиковал в одной из соцсетей высказывания, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, участвующих в специальной военной операции.

Отмечается, что следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, наказание может составить до трёх лет лишения свободы.