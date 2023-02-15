Киев, 15 февраля 2023, 18:00 — REGNUM Жители Украины, считающие, что русский язык — это «язык агрессора», имеют психологические отклонения, заявил 15 февраля бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Алексей Арестович
Алексей Арестович
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Люди, приписывающие русскому языку «агрессивность к украинской идентичности», путают причину и следствие, считает он.

Между использованием русского языка и «агрессивностью ко всему украинскому» нет никакой связи, поскольку есть множество носителей русского языка, у которых такой агрессивности нет, пояснил свою мысль Арестович.

Как сообщалось ранее, Арестович покинул свой пост после того, как заявил, что к массовой гибели жителей в Днепропетровске привело падение украинской ракеты ПВО. Он извинился за свое заявление.

Позже Арестович заявил, что события на Украине могут развиваться по корейскому сценарию, то есть предполагать раздел страны.