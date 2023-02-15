Киев, 15 февраля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Жители Украины, считающие, что русский язык — это «язык агрессора», имеют психологические отклонения, заявил 15 февраля бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Люди, приписывающие русскому языку «агрессивность к украинской идентичности», путают причину и следствие, считает он.

Между использованием русского языка и «агрессивностью ко всему украинскому» нет никакой связи, поскольку есть множество носителей русского языка, у которых такой агрессивности нет, пояснил свою мысль Арестович.

Как сообщалось ранее, Арестович покинул свой пост после того, как заявил, что к массовой гибели жителей в Днепропетровске привело падение украинской ракеты ПВО. Он извинился за свое заявление.

Позже Арестович заявил, что события на Украине могут развиваться по корейскому сценарию, то есть предполагать раздел страны.