Москва, 15 февраля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. С сентября 2022 года власти Швеции и Дании не дают ответа на официальные письма премьер-министра России Михаила Мишустина по диверсии на «Северных потоках», заявил 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По его мнению, молчание вызвано утаиванием провала попыток затушевать ответственность Запада во главе с США в подрыве газопроводов.

Лавров напомнил просьбу Мишустина, который предложил назначить контактных лиц, с которыми можно вести разговоры, поскольку инцидент произошёл в территориальных водах в исключительной зоне Швеции и Дании, а трубопроводы принадлежат российской компании.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства обвинил Запад в умалчивании расследования американского журналиста Сеймура Херша.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно обращалась к странам, ведущим расследование терактов на «Северных потоках», с требованием участия в нём, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.