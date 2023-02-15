Бут: 90% заключённых в американских тюрьмах употребляют наркотики

Москва, , 17:49 — REGNUM В американских тюрьмах 90% заключённых употребляют наркотики. Об этом 15 февраля рассказал Виктор Бут, который вернулся в Россию из тюрьмы в США.

Виктор Анатольевич Бут Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очень широкое распространение наркотиков в тюрьмах, в частности каннабиноидов. Процентов 90 употребляют их регулярно», — сказал Бут на встрече со студентами Дипломатической академии.

По его словам, несмотря на усилия американской администрации, предотвратить это невозможно. В тюрьмах не делают тесты, которые могли бы выявить факты употребления наркотиков, поэтому и нет системы наказания.

Напомним, в декабре 2022 года Бут был возвращён в Россию в результате обмена с США на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.