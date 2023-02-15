Небо над странами Западного полушария — особенно Северной Америки — в последние дни подарило нам не только шпионский скандал с участием Китая, но и новую волну слухов о существовании НЛО. Что за таинственные объекты пролетали над США и Канадой, чем они отличаются друг от друга и кому в итоге принесли пользу.

Ольга Кузнецова, Ольга Кузнецова, , 19:05 — REGNUM Китайский аэростат, наделавший столько шума, оказался самым обычным метеорологическим зондом для измерения параметров атмосферы. Объекты такого рода используют метеорологи по всему миру, в том числе и в США, чуть ли не с середины ХХ века. Они регулярно пересекают воздушные границы, и весьма сомнительно, что в Пентагоне никто не слышал о подобном.

Джо Байден и НЛО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Впервые аэростат был замечен над Алеутскими островами 28 января. Однако шумиха стала нарастать в тот момент, когда он преспокойно пролетел через всю центральную и восточную часть США и не удостоился какой-либо внятной реакции ни от Министерства обороны США, ни от Белого дома.

Только 4 февраля аэростат был сбит над Атлантическим океаном всего в десятке километров от курортного городка Миртл-Бич в штате Южная Каролина.

Практически одновременно в социальных сетях появились многочисленные фото второго аэростата, направлявшегося в сторону Соединенных Штатов со стороны Южной Америки. Его заметили в Венесуэле, Колумбии и Коста-Рике и позже попытались сбить над городом Биллингс в штате Монтана. Попытка оказалась неудачной, а позже информация о данном объекте исчезла из англоязычных информационных сводок.

Зато общественность тут же начали потчевать историями про шпионские свойства китайских шаров, которые выглядели эффектно на фоне отложенного визита Государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США

Грань фола и проделки неизвестных

История с аэростатами вызвала целую серию скандалов в США: отдельные члены Палаты представителей при Конгрессе США (из числа республиканцев) потребовали проведения расследования как в отношении действий президента Джо Байдена, так и начальников оборонных ведомств.

Не обошлось и без высказываний 45-го президента Дональда Трампа, хвастающегося, что при нем-то все попытки шпионажа со стороны Китая немедленно пресекались.

В принципе, сложно было ожидать, что лица, тем или иным образом аффилированные с Республиканской партией, упустят шанс лишний раз пнуть политических конкурентов. При этом важно заметить, что все это прошло в режиме дежурной ритуальности, однако не вышло за грани допустимого.

Однако к тому моменту, когда 10 февраля в небе над Аляской в районе Прадхо-Бей появился и был сбит третий аэростат, ситуация уже находилась на грани фола.

Новый объект отличался от китайских шаров, летел на высоте 12 километров и по форме почти достигал размеров легкового автомобиля. При этом, согласно официальным данным, никакой системой управления он оснащен не был.

На следующий день обнаружили четвертый аэростат, имеющий цилиндрическую форму — на этот раз над территорией Юкон в Канаде, в 60 километрах от границы с США.

В лучших традициях плохого анекдота 12 февраля над озерами Мичиган (США) и Гурон (Канада) появился новый летающий объект, который представлял из себя восьмиугольную конструкцию со свисающими с нее нитями и не имеющую какой-либо видимой нагрузки. При этом объект, по словам главы Северного командования ВС США Глена Ванхерка, «был ничтожно мал», и пилоты никак не могли по нему попасть.

В результате охоты за последним (или лучше сказать крайним?) аэростатом американскими властями было закрыто воздушное пространство сначала над озером Мичиган, а потом уже и канадскими над озером Гурон. Власти Канады даже активировали систему ПВО и спокойно выжидали, пока военнослужащие США собьют объект.

Особую пикантность данной ситуации доставляет то, что последние несколько аэростатов с высокой долей вероятности имели гражданское происхождение. Для того, чтобы соорудить подобный объект, не требуется серьезных финансовых или технических ресурсов, и это вполне под силу некоторым местным деятелям из США или Канады, решившим «пошутить» на волне всеобщей истерии и вялой реакции правительства, первое время казавшейся глупой.

Однако после сбития аэростата над Мичиганом американские власти наконец продемонстрировали, что планируют использовать всю эту историю себе на пользу.

Аэростат Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Возвращение НЛО

В первые сутки после обнаружения и ликвидации аэростата главе Северного командования Глену Ванхерку во время брифинга в Пентагоне был задан вопрос о возможном внеземном происхождении объекта.

Ванхерк заявил, что предоставит разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично он на данном этапе не исключает никаких версий.

Генерал также отметил, что в настоящий момент американские военнослужащие продолжают оценивать любую неизвестную или потенциальную угрозу, которая приближается к Северной Америке, и пытаются идентифицировать каждую из них.

Заявление наделало немало шуму.

Ситуацию усугубил еще тот факт, что 12 февраля небо над странами Западного полушария подкидывало и другие сюрпризы.

В частности, власти Уругвая объявили красный уровень опасности из-за неопознанных летающих объектов в департаменте Пайсанду. Двадцать человек, среди которых находился и директор региона по туризму, стали свидетелями непонятных вспышек в небе.

Данный эпизод немедленно попал на проверку к следователям из уругвайской Комиссии по приему и расследованию сообщений об НЛО, которые совместно с представителями вооруженных сил Уругвая приступили к опросам свидетелей.

Также в этот день в социальных сетях курсировали неподтвержденные слухи о мерцающих огнях в небе над Гуаякилем в Эквадоре и даже над Мадридом с Майоркой в Испании.

В социальных сетях немедленно оживились чаты и форумы весьма специфической публики, самыми адекватными из которых можно назвать фанатов «Секретных материалов». Многие из них немедленно отправились на поиски обломков аэростатов, а заодно и пришельцев.

Спустя несколько часов в Белом доме сообщили, что последние ситуации со сбитыми воздушными объектами не указывают на внеземную активность.

Но успокоительный эффект от данного заявления был тут же нивелирован: президент Джо Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО, а немного ранее помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон сообщила, что американские власти решили усилить контроль за воздушным пространством после случаев с летающими объектами в небе над страной.

Фактически правящие круги США решили искусственно усилить политическую нестабильность в стране и погрузить в стресс собственное население, для которого истории об НЛО имеют особое значение.

Связано это сразу с несколькими факторами, среди которых можно отметить деятельность Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое в массовом сознании среднестатистического американца устойчиво ассоциируется с исследованиями так называемой внеземной активности.

Также большое значение играет весьма специфический психологический климат на территории США, что неоднократно отмечалось как медиками, так и криминологами.

Психические заболевания разной степени тяжести, всевозможные зависимости, назначенная с детства лекарственная терапия и некоторые формы пограничного поведения не только воспринимаются здесь гораздо терпимее, чем в других странах, но и нередко напрямую поощряются окологосударственными структурами.

На фоне всего вышеуказанного существенная часть местного населения отличается повышенной тревожностью и возбудимостью, что дает обширные просторы для разного рода манипуляций.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

Что такое НЛО и для чего их можно использовать на самом деле

Исключая из данной истории элементы «внеземной активности», необходимо воспринимать НЛО именно как летающие объекты неизвестного происхождения.

Очень часто за НЛО принимают разного рода оптические иллюзии, ситуации техногенного характера или испытания новых прототипов вооружений (при участии того же DARPA).

Если говорить о фигурирующих в данной истории аэростатах, то их простая конструкция делает их сложноопределимыми со стороны радаров. Кроме того, их нельзя заметить с помощью работающей в стандартном режиме системы ПВО — ведь при работе с ней необходимо вводить конкретные параметры для поиска объекта, которые в данном случае крайне сложно узнать.

Запустить такой объект могут и государственные структуры, и гражданские лица, причем обе категории имеют одинаковые шансы спровоцировать активацию системы ПВО.

В данном случае история с неопознанными летающими объектами в небе над Северной Америкой позволила властным структурам США заявить о необходимости усиления контроля над воздушным пространством, а также о создании очередной ведомственной комиссии.

Все вышеуказанное вряд ли позволит разгадать загадки космоса, но точно станет поводом для заключения новых военных контрактов, которые позволят выудить из федерального бюджета США очередную круглую сумму и неплохо заработать. Легче поверить во внеземные цивилизации, чем в то, что местные чиновники смогут от такого удержаться.